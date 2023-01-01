WinkАудиокнигиНиколаевские Монте-Кристо. Валентин Пикуль
Николаевские Монте-Кристо. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза368 мин12+
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Сюжет
Из уст критиков в адрес Пикуля часто слышались упреки в перегруженности его исторических романов действующими лицами. Для умного человека в этих упреках – восхищение! Ведь в исторических произведениях именно недостаток, а не избыток разысканных материалов требует фантазии и вымысла.
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