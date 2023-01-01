Николаевские Монте-Кристо. Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Из уст критиков в адрес Пикуля часто слышались упреки в перегруженности его исторических романов действующими лицами. Для умного человека в этих упреках – восхищение! Ведь в исторических произведениях именно недостаток, а не избыток разысканных материалов требует фантазии и вымысла.



Николаевские Монте-Кристо слушать на видеосервисе Wink.