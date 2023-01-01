Никогда Никогда. Часть 2. Колин Гувер,Таррин Фишер
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Никогда Никогда. Часть 2. Колин Гувер,Таррин Фишер

Никогда Никогда. Часть 2. Колин Гувер,Таррин Фишер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Любовные романы154 мин16+

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Сюжет

Вторая часть трилогии о молодых людях, которые потеряли память. Даже забыв себя, даже забыв друг друга, Чарли и Сайлас по-прежнему продолжают искать правду. Они все еще не помнят свои прошлые жизни, но разве это может разрушить настоящую любовь? Разрозненные куски правды постепенно складываются в пугающий пазл, вот-вот произойдет что-то необратимое. Любимая в беде, и Сайлас единственный, кто может защитить ее и помочь снова стать собой. Он должен справиться, не имеет права сдаться.

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