Никогда Никогда. Часть 2. Колин Гувер,Таррин Фишер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вторая часть трилогии о молодых людях, которые потеряли память. Даже забыв себя, даже забыв друг друга, Чарли и Сайлас по-прежнему продолжают искать правду. Они все еще не помнят свои прошлые жизни, но разве это может разрушить настоящую любовь? Разрозненные куски правды постепенно складываются в пугающий пазл, вот-вот произойдет что-то необратимое. Любимая в беде, и Сайлас единственный, кто может защитить ее и помочь снова стать собой. Он должен справиться, не имеет права сдаться.



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