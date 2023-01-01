WinkАудиокнигиНикаких правил. Уникальная культура Netflix. Рид Хастингс, Эрин Мейер. Ключевые идеи книги
Никаких правил. Уникальная культура Netflix. Рид Хастингс, Эрин Мейер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Экономика и бизнес26 мин16+
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О книге
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Netflix начался как сервис аренды DVD по почте и превратился в глобальную компанию с собственным производством контента и миллионами зрителей. За 27 лет работы компания пережила несколько волн инноваций, потопила множество конкурентов и продолжает побеждать. Создатель главной контент-машины человечества Рид Гастингс вовремя понял, какие правила убивают компании, и создал для Netflix принципы, которые кажутся рискованными, но приводят к успеху даже во времена высокой турбулентности.
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