Никаких правил. Уникальная культура Netflix. Рид Хастингс, Эрин Мейер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Netflix начался как сервис аренды DVD по почте и превратился в глобальную компанию с собственным производством контента и миллионами зрителей. За 27 лет работы компания пережила несколько волн инноваций, потопила множество конкурентов и продолжает побеждать. Создатель главной контент-машины человечества Рид Гастингс вовремя понял, какие правила убивают компании, и создал для Netflix принципы, которые кажутся рискованными, но приводят к успеху даже во времена высокой турбулентности.



Никаких правил слушать на видеосервисе Wink.