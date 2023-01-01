Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками. Крис Восс, Тал Рэз. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Крис Восс — ветеран, 25 лет проработавший в ФБР, провел более 150 успешных переговоров об освобождении заложников. Его оппонентами были террористы, социопаты, психически неуравновешенные и доведенные до крайности люди. Ему приходилось говорить по телефону или стоя под дверью осажденной квартиры. И все же он справлялся — и знаете почему? Потому что научился контролировать собственные эмоции.

В книге «Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками» Крис Восс рассказывает о том, что успех переговоров зависит далеко не только от аргументации. Задача переговорщика — вникать в эмоции оппонента и влиять на них.

Послушайте это адуиосаммари — и вы получите методы, которые работают, даже когда на кону жизнь заложника. И уж точно они действенны при менее высоких ставках, когда обе стороны вольны отказаться от сделки и поискать других партнеров.



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