Ник. Преодолевая барьеры. Анджей Ясинский
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Ник. Преодолевая барьеры. Анджей Ясинский

Ник. Преодолевая барьеры. Анджей Ясинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези651 мин16+

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Сюжет

Не успел Ник найти свою половинку – веганку, как она встревает в конфликт с космической расой так называемых серых, использующих Землю для своих экспериментов. Придется ему преодолеть барьер космической изоляции Земли и решать проблемы не только своей родной планеты, но и ближайшего космического пространства, которое оккупировали разные космические проходимцы.

Ник слушать на видеосервисе Wink.

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