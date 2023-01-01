WinkАудиокнигиНик. Преодолевая барьеры. Анджей Ясинский
Ник. Преодолевая барьеры. Анджей Ясинский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези651 мин16+
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Сюжет
Не успел Ник найти свою половинку – веганку, как она встревает в конфликт с космической расой так называемых серых, использующих Землю для своих экспериментов. Придется ему преодолеть барьер космической изоляции Земли и решать проблемы не только своей родной планеты, но и ближайшего космического пространства, которое оккупировали разные космические проходимцы.
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