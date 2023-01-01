Ник. Лестница Миров. Анджей Ясинский
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Ник. Лестница Миров. Анджей Ясинский

Ник. Лестница Миров. Анджей Ясинский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика, Фэнтези641 мин16+

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Сюжет

Не получается у Ника спокойно сидеть на одном месте и заниматься своими делами. Посещение Версалии, родины супруги, и знакомство с ее матерью приводит к тому, что они с разбегу влипают в местные политические разборки. На Земле Нику уже скучно, на Версалии свои проблемы. Куда податься магу со своей спутницей, чтобы их не доставали? Надо просто вспомнить, что миров много, а на Лестницу Миров Ник уже давным-давно ступил. Осталось сделать по ней следующий шаг. И может быть, даже не один.

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