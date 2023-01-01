Ничья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Элла была дочерью обеспеченных родителей. Ее отец Семен каждый день с утра до вечера проводил на работе. Мать, домохозяйка Мария, контролировала каждый шаг Эллы. Она первой заметила, что Элле нравится водитель отца Павел. Однажды, когда Элла решила подчеркнуть, что она выросла, мать на глазах у Павла унизила ее. Элла поняла, что Мария считает ее ребенком и все еще злится из-за прошлогодних вступительных экзаменов в ВУЗ, которые Элла благополучно провалила. Девушка решила доказать родителям свою самостоятельность. От бабушки ей досталась квартира, она попыталась уговорить отца, чтобы он разрешил ей там пожить. Вскоре она, тайком забрав ключи от квартиры бабушки, побывала в ней. Первым делом она заметила следы пребывания неизвестных в квартире. Судя по всему, там было любовное свидание. Вспомнив, что отец недавно уехал в командировку, она решила, что на самом деле Семен проводил в этой квартире время с любовницей. Элле стало жаль мать. Она перестала с ней скандалить, и была преувеличенно внимательна к матери. Однако, когда Элла пришла в квартиру бабушки во второй раз, она увидела в ней Марию и Павла. Для Эллы это был шок, сразу два человека, которых она любила, оказались предателями. Павел уволился. Мать объяснила свои измены холодностью мужа, который «вечно на работе». Элла не стала рассказывать отцу о тайне матери, но начала контролировать каждый ее шаг. Когда отец вернулся из командировки, она потребовала, чтобы ей разрешили жить отдельно. Спустя короткое время Элла подслушала разговор родителей, они говорили о том, что Элла – приемный ребенок. Элла решила, что теперь она точно знает причины неприязни к ней матери и холодности отца. В состоянии аффекта, Элла сбежала из дома. Случайная встреча на улице с Павлом расставила все по своим местам. Он рассказал, что мать, переживая за дочь, сообщила отцу о своих изменах. Элла вернулась домой. Ждал ее один отец, Мария, не выдержав, побежала разыскивать ее. Элла попросила отца не разводиться с мамой. О том, что она знает об удочерении, Элла рассказывать не стала.



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