Ничего важнее нет. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ничего важнее нет. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ничего важнее нет. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

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О книге

Нине Гуровской, которая ждет ребенка, все вокруг, включая родную сестру Лену, твердят, что муж Ярослав ее бросил. Нина звонит мужу в Санкт-Петербург, куда тот уехал учиться, но Ярослав нехотя отвечает на звонки жены и каждый раз находит отговорку, чтобы не забирать беременную жену к себе. После очередного разговора Нина понимает, что сестра права, и, чтобы уберечь себя от соблазна позвонить Ярославу и не выслушивать сочувствующих «доброжелателей», Нина отключает все телефоны. Неожиданно раздаются настойчивые звонки в дверь. Но на пороге она видит того, кого совсем не ожидала – Владимира Серёдкина, друга детства и первую любовь. Именно из-за глупой ссоры с Володей, она скоропалительно вышла замуж «назло кондуктору». Владимир узнал, что семейная жизнь Нины не складывается, и теперь окружил девушку заботой и вниманием. Вскоре Владимир признался, что до сих пор любит Нину и предлагает ей уйти от мужа и быть с ним, ведь они созданы друг для друга. Нининому ребенку Владимир обещает дать свою фамилию и любить, как родного. Нина колеблется: она уже давно поняла, что старые чувства дали о себе знать, но не знает, как быть с Ярославом. К тому же, муж выехал к ней для важного разговора. Нина не сообщает Владимиру о приезде Ярослава, а, ссылаясь на дела, просит его не приходить к ней. Но Владимир неожиданно заявляется и сталкивается с Ярославом. Владимир понимает, что, как только вернулся муж, Нина снова тут же забыла о прежнем ухажере. Он обвиняет Нину в предательстве и уходит. Ярослав ликует, но Нина ему не нужна. Он просит развода. Нина с легкостью соглашается. Теперь главное для нее – вернуть свою любовь. Она звонит Владимиру, ищет его по всему городу, но тщетно. Соседи говорят, что Владимир куда-то уехал. Нина пишет письмо Владимиру на прежний домашний адрес, в надежде, что он, вернувшись, когда-нибудь он прочитает его и поймет, что Нина разводится с Ярославом, и до сих пор, безумно любит его. Через две недели Нина с головой окунулась в заботы о своей новорожденной дочке. Но даже теперь она не могла себя заставить не думать о Владимире. Нина понимала, что вряд ли теперь когда-либо увидит его. С этими мыслями она открыла в дверь, когда в нее тихо постучали. На пороге стоял Владимир…

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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