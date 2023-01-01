WinkАудиокнигиНичего лишнего. Минимум вещей, максимум счастья. Нагиса Тацуми
Ничего лишнего. Минимум вещей, максимум счастья. Нагиса Тацуми (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Психология210 мин16+
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Сюжет
Зачем перекладывать вещи с места на место, если можно просто избавиться от лишнего? Нагиса Тацуми, автор бестселлеров про уборку, уверена, что научившись проще относиться к вещам, вы не только освободите пространство, но и окружите себя именно тем, что любите. Множество практических советов и техник помогут разобраться в одежде, игрушках, книгах и документах, а так же наполнить квартиру свежим воздухом и энергией. А уникальная методика раз и навсегда избавит от пугающей мысли: «А вдруг мне это еще пригодится?»
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