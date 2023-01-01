Нежданный сын. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Дочь 45-летнего профессора медицины Екатерины Григорьевой Мария окончила институт. В тот же день муж Екатерины Анатолий сообщил жене, что уходит к другой. Екатерина тяжело переживала то, что ее бросил любимый муж. Вскоре за ней начал ухаживал коллега по работе вдовец Вениамин, но Екатерина не обращала на него внимания, пока не узнала, что Анатолий и его любовница Людмила ждут ребенка. Вскоре бывшему мужу понадобилась помощь Екатерины, так как беременность Людмилы протекала с осложнениями. Выяснилось, что у Людмилы врожденный порок сердца, ей нельзя рожать, но она не хотела избавляться от ребенка. Все врачи отказались от Людмилы, пришлось Екатерине согласиться наблюдать беременность любовницы бывшего мужа. Отношения с Вениамином у Екатерины не сложились. Время шло, беременность Людмилы протекала без особых осложнений, наступил день родов, но сердце роженицы не выдержало. Спасти удалось только ребенка. Анатолий забрал сына Степана из роддома и пропал. Через неделю он со Степкой явился к Екатерине и снова попросил о помощи. Екатерина согласилась помогать, но ревность к ребенку любовницы и усталость вскоре дали о себе знать: Екатерина поссорилась с Анатолием. Анатолий решил, что ситуация безвыходная и отдал сынишку в дом ребенка. Екатерина сначала даже облегченно вздохнула, но вскоре поняла, что нельзя виноватым делать младенца. Она извинилась перед Анатолием и попросила его забрать Степку.



Нежданный сын слушать на видеосервисе Wink.