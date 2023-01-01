Нежданный. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Нежданный. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Нежданный. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство32 мин16+

Сюжет

Хирург Игорь Серов вернулся домой, отработав полтора года в Юго-Восточной Азии по программе «Врачи без границ». Хотел приехать внезапно, сюрпризом, но сюрприз – причем неприятный – получил сам. Жена Ольга и его друг Николай объявили, что любят друг друга и хотят пожениться. До отъезда Игоря все трое работали в одной клинике, и он был уверен, что оставил жену под надежным прикрытием, но оказалось, что его предали. Игорь не хотел мириться с потерей жены, пытался вернуть ее обратно, но подарки и разговоры о любви заставляли Ольгу страдать от чувства вины, и она настаивала на скорейшем разводе. Николай попросил друга оставить их в покое, найти работу в любой больнице, только не возвращаться в их клинику. Игорь был подавлен. Вскоре он познакомился с официанткой Катей. Обслуживая его столик, девушка узнала в нем хирурга, который когда-то спас ее отца. Она оставила ему визитку ресторана, предложив заказывать у них обеды на дом. Забыв об этой встрече, Игорь нашел визитку и попросил доставить ему обед. Он был удивлен, увидев Катю, и уговорил ее пообедать вдвоем, поскольку чувствовал себя одиноко. За разговором Катя спросила о его жене, Игорь не сдержался и нагрубил. Девушка обиделась и ушла. Вскоре он понял, что не может забыть девушку, и не только потому, что чувствует себя виноватым. Игорь разыскал Катю и вымолил у нее прощение. Она призналась, что влюбилась в Игоря, впервые увидев в больнице. Игорь вернулся в свою клинику должность заместителя главного врача, и был счастлив, что у него есть Катя.

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