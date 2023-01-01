Нежданная мать. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Зинаида Митрофанова ездила на заработки в Москву, чтобы купить дочери Юле квартиру. Некоторое время назад она познакомилась с Анатолием и поняла, что влюбляется в него. Когда Анатолий сделал Зинаиде предложение, она испугалась: возраст уже не тот, она любила мужа Николая и не собиралась бросать его. Воспользовавшись тем, что у дочери день рождения, Зинаида вернулась домой. Но, обнаружив, что домашние ее не ждали, она рассердилась. Когда семья вернулась из ресторана, Зинаида закатила скандал и заявила, что больше никуда не поедет. Дочь расстроилась. Зинаида поняла, что она стала нежданным гостем в собственном доме. Теперь она стала думать о том, а стоил ли ей оставаться в семье. Она начала придираться к дочери и Николаю. Первой не выдержала дочь, собрав вещи, Юля с мужем переехали. Вскоре, поссорившись с женой, ушел из дома и Николай. Зато в родной город Зинаиды приехал Анатолий, он мечтал увезти Зинаиду. Зинаида отказалась, она смогла помириться с домашними. Вернула их домой. Вскоре Зинаиде позвонил Анатолий и попросил ее о последней встрече. Зинаида согласилась. Во время встречи Анатолий неожиданно поцеловал Зинаиду, в этот момент к ним подошел Николай. Он был в ярости. Муж Зинаиды обвинил ее в измене и предложил уехать в Москву. Он не собирался прощать жену. Зинаида попыталась объяснить, что ничего не было, что ей дорога семья, но Николай не верил ей. Он даже вещи жены собрал, чтобы она уехала поскорее. Зинаида забрала сумку и вышла из квартиры. На улице ее догнал Николай. Понимая, что жена может уйти навсегда, он испугался. На улице Зинаида смогла объясниться с мужем и помириться с ним.



Нежданная мать слушать на видеосервисе Wink.