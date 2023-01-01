Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали. Джеймс Поскетт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Джеймс Поскетт переосмысливает историю знания, опровергая идею о том, что современная наука – это исключительно западное изобретение. Он убедительно демонстрирует, как прогресс возникает в результате сотрудничества и обмена знаниями блестящих умов из разных стран мира. От важного вклада арабских ученых в европейскую науку до богатства древнекитайской медицины, ботаники и фармакологии, в книге раскрывается многообразие научных достижений за пределами привычных нам географических и культурных границ. Слушатели узнают об османском астрономе, захваченном в плен пиратами; африканском рабе, искавшем лекарственные травы на плантации в Южной Америке; мексиканском генетике, собиравшем образцы крови олимпийских спортсменов. Признавая значимость традиционного научного канона, автор уделяет внимание политическому контексту, который формировал научный дискурс, и предлагает всеобъемлющий взгляд на историю науки.



Незападная история науки: Открытия, о которых мы не знали слушать на видеосервисе Wink.