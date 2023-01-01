Невская битва и Ледовое побоище. Сергей Кротков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В XIII веке в России происходили многочисленные столкновения между карельскими, финскими, балтийскими и славянскими племенами, которые жили вперемешку и то нападали друг на друга, то объединялись, чтобы вместе защищаться или нападать на другие племена. Раздираемая, в добавок к этому, междоусобиями своих князей: когда брат восставал на брата, сын на отца, Русь, казалось, между этих раздоров внутри и напастей извне, неминуемо должна погибнуть. Но среди этих смут являлись время от времени светлые личности, своим умом и другими дарованиями, при глубокой вере в Бога, спасавшие Россию от неминуемой гибели. Одним из таких спасителей и защитников стал великий князь Александр Ярославович, в последствии прозванный Невским и причтенный церковью к лику святых. Именно под его предводительством русское войско одержало две важнейшие для дальнейшей судьбы России победы в Невской битве и Ледовом побоище. Рассказ об этих судьбоносных событиях ждет вас в этой аудиокниге. 1240-1242 гг.



Невская битва и Ледовое побоище слушать на видеосервисе Wink.