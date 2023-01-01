Невосполнимый ресурс. Андрей Гальперин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Что может связывать пропавший с радаров самолет, бешено популярную книгу «Темные начала новой цивилизации» и глухонемого рыбака с чилийского побережья? Например, автор «Темных начал» никогда не был в Чили, но выдуманный герой его книги существует на самом деле: он каждое утро выходит в море за акулами, и его знает каждая собака на Винья-дель-Мар. Он-то и встретил в океане иностранцев, поисковую группу. Но кто-то же отправил самолет в Куарто Ангел де ла Гуардо? В тот самый, выдуманный писателем мир. Потому что есть только один, самый ценный и невосполнимый ресурс, который нельзя добыть в шахтах Африки или купить у России и Саудовской Аравии.



Невосполнимый ресурс слушать на видеосервисе Wink.