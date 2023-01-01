Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин: неравноправие, основанное на данных. Кэролайн Криадо Перес. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Равенство полов — миф. Даже в странах первого мира медицинское обслуживание, градостроительство, планирование транспортных схем, оборудование рабочих мест ведутся с учетом интересов «сильного пола». В самых продвинутых в плане гендерного равенства Скандинавских странах женщины выполняют львиную долю неоплачиваемой работы и сталкиваются с неудобствами при пользовании общественными пространствами, заточенными под мужчин. В развивающихся странах гендерное неравенство просто катастрофическое. Но неравенство возникает не из-за злого умысла. Просто с древних времен и до наших дней по умолчанию считалось, что человек — это мужчина. Чем это грозит и что с этим делать?



Невидимые женщины слушать на видеосервисе Wink.