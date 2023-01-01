Невесты Григорьича. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Ольга Новикова с юности была влюблена в своего соседа Григорьича. После школы их пути разошлись. Сосед женился, а Ольга вышла замуж и родила, но вскоре разошлась с мужем. На склоне лет судьба снова свела Ольгу и Григорьича. Вдовец Александр Григорьевич на этот раз решил не упускать из виду Ольгу и однажды заговорил с ней о женитьбе. Ольга и обрадовалась предложению, о котором в юности так мечтала, и испугалась мнения соседей. В общем, отказала она Григорьичу, да еще и высмеяла его. Летом Ольга решила пустить в свой дом постояльца – Семена Лукова. Однажды при Григорьиче, Ольга пошутила, что ей нравится Луков. Григорьич неожиданно рассказал Ольге, что надумал все же жениться, но на сей раз, предложение собрался делать подруге Ольги – Любови Мухиной. Ольга расстроилась и попыталась рассорить подругу с Григорьичем: рассказала ей, что Григорьич всем женщинам подряд предложение делает. А ему, что Люба считает его старым. Но Любовь и Григорьич решили подать заявление в ЗАГС. Ольга пришла в ярость и поссорилась с подругой, а когда поняла, что изменить ситуацию уже не сможет, решила помириться с Любой. В знак дружбы, Ольга подарила ей красивое платье, которое недавно сшила себе «то ли на свадьбу, то ли на юбилей». С каждым днем Ольге становилось все тоскливее. Она решила уехать к дочке, оставив дом на постояльца. Но когда Григорьич узнал об этом, ему стало плохо. Ольга примчалась к нему, начала ухаживать за ним. А вскоре она подслушала разговор Григорьича и Любови. Подруга поняла, что Григорьич и Ольга любят друг друга, и решила отказаться от свадьбы. Григорьич решился сделать предложение Ольге второй раз, и она его приняла.



Невесты Григорьича слушать на видеосервисе Wink.