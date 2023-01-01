Невестка легкого поведения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Виктор Шевелев был «маменькиным сынком», за него все решала мать Галина Васильевна. Однажды Виктор познакомился с Юлией, которая была старше его и работала парикмахером. Он привел ее домой, чтобы представить матери, но знакомство не удалось. Галина Васильевна, решив, что у Юлии к ее сыну исключительно меркантильный интерес, выставила девушку. Виктор попытался извиниться перед Юлией за поведение матери, но неожиданно она предложила ему переехать в ее съемную квартиру. Виктору тяжело далось решение уйти от матери, но, боясь потерять возлюбленную, он согласился. Узнав о том, что сын уходит, Галина Васильевна устроила скандал, тем не менее, Виктору хватило настырности, и он, собрав вещи, переехал к Юлии. Они начали жить вместе, решили пожениться. Спустя короткое время мать Виктора пригласила сына на свой день рождения, отметив, что появление Юлии нежелательно. Виктор собрался было настоять на своем, но неожиданно все разрешилось без скандала, Юлия сообщила ему, что уезжает в короткую командировку. Виктор отправился один на день рождения, там он познакомился со Светой. Мать представила ее сотрудницей кафедры. Виктор переборщил со спиртным, и Света привела его домой. Утром, когда вернулась Юлия, она увидела их вместе в постели и прогнала обоих. Виктор был в отчаянии, он не помнил, как оказался в одной постели со Светой. Решив найти Свету и прояснить эту ситуацию, он узнал от матери, что девушка внезапно уволилась, не оставив никаких телефонов для связи. Спустя короткое время, Виктор увидел на улице Свету. Он заставил ее рассказать правду. Оказалось, что Света была девушкой по вызову, Галина Васильевна нашла ее и предложила работу – сделать вид, будто они с Виктором провели ночь вместе. Света четко выполнила указание Галины Васильевны, никакого интима в тот вечер не было и в помине. Виктор заставил Свету пойти с ним к Юлии и рассказать ей правду, но возлюбленная не поверила ни ему, ни Свете. Тогда Виктор привел Свету домой и объявил матери, что собирается жениться на ней. Галине Васильевне стало плохо, она рассказала сыну о том, кем на самом деле является Света. Виктор собрал вещи и снял квартиру. А Галина Васильевна, увидев какое значение для Виктора имеет Юлия, встретилась с ней и объяснилась. Юлия простила Виктора.



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