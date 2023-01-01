Невеста на замену – 1. Суженая для асура. Алина Углицкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты попала в другой мир, это не беда, как говорится, не ты первая, не ты последняя. Если тебе там предлагают выдать себя за герцогскую дочь и вместо нее выйти замуж – тоже ерунда. Главное, вовремя сделать ноги с этой самой свадьбы. И тогда тебя гарантированно ждет незабываемый тур по незнакомой местности, зато с влюбленными поклонниками на хвосте. Так что беги, Лена, беги. Но кто знает, вдруг ты от своей судьбы убегаешь? В оформлении обложки использованы фото с сайта periodimages. Дизайнер Сильвия Лайм.



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