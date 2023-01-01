WinkАудиокнигиНевеста на полчаса. Книга вторая. Любовь Огненная
Невеста на полчаса. Книга вторая. Любовь Огненная (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези508 мин18+
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Сюжет
Другой мир оказался родным? Не забывай, что рядом по-прежнему недруги! Жестокий дракон желает сделать тебя своей? Устрой отбор женихов и изведи гада! Приложи все усилия, чтобы он никогда не выиграл этот отбор, но и не забывай про учебу в драконьей академии. Ведь, чтобы изменить законы Дарконии, необходимо доказать свое право сильнейшей. Ну, или хитрейшей.
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