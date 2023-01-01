Невеста ищет дракона. Ольга Пашнина,Анна Сергеевна Одувалова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

«Невеста ищет дракона» – фантастический роман Ольги Пашниной и Анны Одуваловой, жанр приключенческое фэнтези, юмористическое фэнтези, романтическое фэнтези. Первые красавицы города в ужасе! Дракон ищет невесту и объявляет отбор! Но кому захочется пойти замуж за огромную летающую ящерицу? Н�еизвестно еще, что он там с невестой делать будет. Может, съест, а может, еще чего похуже… Но для Тиффани отбор – единственный шанс не остаться на улице. Ведь если она победит, то будет жить в замке дракона. «Ненормальная!»,– сказали соперницы. Да она и сама испугалась, только поздно, смотр пройден и впереди испытания. Это не дракон ищет невесту. Это невеста ищет дракона.



Невеста ищет дракона слушать на видеосервисе Wink.