Невеста для мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Зинаида Сергеевна Коровкина не так давно вышла на пенсию. Она вбила себе в голову, что неизлечимо больна, но врачи скрывают от нее это. Ее добрый и терпеливый муж Иван Иванович пытался вытащить Зинаиду Сергеевну из депрессии, но безуспешно. Зинаида Сергеевна попросила свою племянницу Марию, живущую в деревне, взять отпуск, чтобы приехать и помогать ей по хозяйству. Зинаида Сергеевна решила, что Иван Иванович, овдовев, должен будет жениться на Марии. И племянница, и муж, категорически возражали против такой перспективы. Но вскоре Зинаида сходила в частную клинику, и ей действительно поставили страшный диагноз. Расстроенный Иван Иванович, чтобы успокоить жену, дал ей слово жениться на Марии. Но тут приехал Петр – сын мужа от первого брака, и Зинаида Сергеевна узнала, что у него с Марией давний роман. Зинаида Сергеевна убедила Петра уехать – она сказала ему, что Мария согласна выйди замуж за его отца, когда тот овдовеет. Мария внимательно посмотрела на результаты обследования тети и обнаружила, что это чужие анализы. Зинаида Сергеевна сходила в клинику и убедилась, что произошла ошибка. Вернувшись, она узнала что Иван Иванович умер от сердечного приступа. Оказывается, он скрывал от всех свою болезнь. Зинаида Сергеевна не могла себе простить, что своими надуманными недомоганиями приблизила конец Ивана Ивановича. Она тосковала по своему доброму и любящему мужу.



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