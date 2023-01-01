Невеста. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка Марфа Михайловна, и теперь Наде – она вышла в сад на минутку – видно было, как в зале накрывали на стол для закуски, как в своем пышном шелковом платье суе�тилась бабушка отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чем то с матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении сквозь окно почему то казалась очень молодой возле стоял сын отца Андрея, Андрей Андреич, и внимательно слушал."



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