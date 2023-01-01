Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль). Евгений Вайсберг
Wink
Детям
Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль). Евгений Вайсберг

Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль). Евгений Вайсберг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература167 мин0+

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Сюжет

Виви – волшебная девочка-жираф с озорным характером и отважным сердцем – загадочно исчезает из зоопарка в Калифорнии. Научившись летать и говорить на разных языках, она отправляется в необыкновенное путешествие через Париж в Африку. Виви хочет отыскать на бескрайних просторах саванны своего Старшего Брата. По дороге еe ждeт множество приключений, интересных знакомств – и добрых дел. Но удастся ли Жирафику осуществить свою мечту? Великолепные голоса актeров создают неповторимую атмосферу, прекрасно передают характер и настроение персонажей и погружают в мир, полный приключений!

Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.

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