Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль). Евгений Вайсберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Виви – волшебная девочка-жираф с озорным характером и отважным сердцем – загадочно исчезает из зоопарка в Калифорнии. Научившись летать и говорить на разных языках, она отправляется в необыкновенное путешествие через Париж в Африку. Виви хочет отыскать на бескрайних просторах саванны своего Старшего Брата. По дороге еe ждeт множество приключений, интересных знакомств – и добрых дел. Но удастся ли Жирафику осуществить свою мечту? Великолепные голоса актeров создают неповторимую атмосферу, прекрасно передают характер и настроение персонажей и погружают в мир, полный приключений!



Невероятные приключения Жирафика Виви (спектакль) слушать на видеосервисе Wink.