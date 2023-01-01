Невероятное. История преступления, в которое никто не поверил. Т. Кристиан Миллер,Кен Армстронг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Утром Мари Адлер позвонила в полицию, чтобы заявить об изнасиловании. Она несколько раз рассказала о происшествии, но ни следователи, ни близкие ей не поверили. Тогда Мари решила, что проще будет отозвать заявление – с этого момента ее жизнь превратилась в кошмар. Эта мощнейшая драма рассказывает историю одной ошибки, которая породила целую серию преступлений, разрушив жизни нескольких женщин. Основываясь на следственных материалах и интервью с участниками дела, авторам книги удалось проследить корни скептицизма, с которым сталкиваются многие жертвы изнасилований, и выявить предубеждения, заставляющие детективов свернуть с верного пути. За освещение этой правдивой криминальной истории авторы получили Пулитцеровскую премию. «Увлекающее повествование… Читатель тут же начинает ощущать себя в гуще событий и сочувствовать полицейским и криминалистам, перебирающим скудные улики – чешуйка кожи на плюшевом медведе, белый пикап на видеозаписи с камеры наблюдения – прежде чем они вычислят преступника… Богатая криминалистическими подробностями, умело написанная, хорошо передающая среду – эта книга настоящая классика криминального жанра», – Star Tribune. «Прозой, сравнимой с языком „напряжeнного“ романа, два журналиста, лауреаты Пулитцеровской премии, описывают трагические последствия скептицизма, проявляемого по отношению к жертвам сексуального насилия», – Ms. Magazine. «Мрачная, важная, тщательно задокументированная книга… со всеми деталями, драматизмом и человечностью, которые делают ...Слушайте книгу.



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