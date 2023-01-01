Невероятная история. Елизавета Соболянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Не всем везет в жизни, но если появляется шанс выжить – им нужно воспользоваться. Так или почти так думала девушка Ника, забираясь в офис крупной компании с целью похитить важные бумаги. Увы, ее поймали! Теперь дальнейшая судьба Ники зависит сразу от трех весьма недовольных мужчин.



Невероятная история слушать на видеосервисе Wink.