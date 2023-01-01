Неверноподданный в Новом Свете. Владимир Владмели (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Попав в Америку, Борис с большим трудом привыкает к новой обстановке. После многочисленных неудачных попыток ему наконец удаётся устроиться на работу. На корпоративной вечеринке он знакомится с членом правления своей компании, который, являясь консультантом в американском посольстве в Москве, занимается промышленным шпионажем. Коган признаётся, что в детстве мечтал разоблачить американского шпиона, и вот наконец осуществил свою мечту. Из дальнейшего разговора выясняется, что его новый знакомый, кроме своей основной работы, за бесценок скупал картины художников советского андеграунда. Купил он и несколько полотен очень близкого друга Бориса. В этот момент хозяин компании напоминает Когану, что он давно обещал поделиться с сотрудниками своими впечатлениями об Америке. Хорошо навеселе, Борис в очень ехидной форме критикует всё: и своего шефа, и порядки фирмы, в которой работает, и деятельность ЦРУ. Последствия его речи оказываются самыми неожиданными…



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