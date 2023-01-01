Невербалика. А вы пробовали читать мысли? Техники, приемы, секреты общения. Алексей Знаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге Алексей Знаков – популярный блогер с более чем миллионом подписчиков канала YouTube – поделился самыми важными секретами невербальной коммуникации, приоткрыл тайну языка телодвижений. Язык тела – ваш информатор. Он скажет больше обычных слов, ведь его сложнее контролировать. Вы сможете понимать собеседника намного лучше, освоив этот язык, а также узнаете, какое впечатление создаете у других людей. Используя представленные в аудиокниге приемы и техники, вы сможете эффективно общаться и противостоять любым манипуляциям. Инструменты, которые вы получите в свои руки, помогут обрести уверенность и контроль над многими жизненными ситуациями (создать хорошее впечатление, успешно провести переговоры, противостоять манипуляции). Читать людей, как открытую книгу, – легко.



Невербалика слушать на видеосервисе Wink.