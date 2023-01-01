Неудобные женщины. История феминизма в 11 конфликтах. Хелен Льюис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Патриархальная культура веками навязывала женщине идеалы кротости, жертвенного служения и смирения, роль домашнего ангела, сладость подчинения. Героини Хелен Льюис – совсем не такие. Их имена окружали скандалы. Их сажали в тюрьмы, побивали камнями, а в нынешние времена – ведь нравы смягчились! – просто осмеивают. Сложные, нетерпимые, неудобные и эгоцентричные, порой агрессивные, порой смешные – оригиналки, чудачки, выскочки, они артикулировали имплицитные проблемы и показывали ненормальность привычного. Они ломали стереотипы, заставляли общество пересматривать гендерные конвенции, меняли уклад, правовые нормы и государственные институты – в интересах всех остальных. Бесстрастный педантизм историка-архивиста и честность журналиста-расследователя, аналитический ум, горячая эмпатия и готовность видеть малоприятную правду о своих героинях позволили Хелен Льюис собрать трезвую, проницательную, горькую, веселую и бесстрашную историю феминизма, его побед и провалов. Без патетики и ресентимента рассказать о том, как половина человечества добивалась права распоряжаться своим телом и голосом, своим временем и доходами, права ошибаться и исправлять ошибки, права быть несовершенными – быть людьми.



Неудобные женщины слушать на видеосервисе Wink.