Неудачник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Неудачник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Неудачник. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Антон Кузнецов был классическим неудачником. У него всё валилось из рук, он всюду опаздывал. Его уволили с работы, в машину въехала бетономешалка, а его девушка Катя, устав от постоянных неудач друга, решила прекратить отношения. Отчаявшись, Антон обратился за помощью в магический салон «Удача», хозяйкой которого оказалась симпатичная молодая особа по имени Юлиана. «Ведьмочка» «заговорила» его на удачу. Однако в этот же день Антона затопил сосед сверху, да в придачу нахамил. Разгневанный Антон пришёл в салон и потребовал вернуть деньги. Юлиана приехала к Антону и, представившись его адвокатом, договорилась с соседом о том, что тот безвозмездно сделает Антону ремонт. А вскоре Антон устроился на новую работу. На радостях он встретился с Катей, попросил вернуться к нему, заверив, что отныне будет везти. Антон рассказал Кате про магический салон и помощь Юлианы. Катя пришла в ужас от того, что Антон попал в лапы к неизвестной аферистке которая, несомненно, облапошит доверчивого парня и оберёт до нитки. Антон всё же решил поблагодарить Юлиану за помощь и, заодно, починил девушке машину. Неожиданно для себя Антон пригласил Юлиану в кафе. Юлиана обещала, что «может быть, когда-нибудь»… Катя приняла предложение Антона переехать в его квартиру из общежития. Антон был рад, но вскоре его радость сменилась раздражением. Катя начала устанавливать в квартире свои порядки, обращалась с Антоном, как с неразумным ребёнком, и постоянно напоминала о его неудачах. Однажды на улице Антон встретил Юлиану и разговорился с ней. Увидев друга в компании симпатичной девушки, Катя устроила сцену ревности. Вскоре Катя сама предложила Антону пожениться. Антон понял, что не хочет жениться на Кате. Он часто думал о Юлиане, которая привлекла его своей необычностью и рядом с которой он не чувствовал себя неудачником. Однако ему было неловко выставить Катю за дверь. Но однажды, придя к салону Юлианы, Антон обнаружил, что салон закрыт. Утром перед работой Антон не нашёл в кармане пиджака «заговоренной на удачу» ручки, подаренной Юлианой. Оказалось, что её взяла Катя. Поняв, что Катя проверяет его карманы, Антон рассердился, и они с Катей снова поссорились. В пылу ссоры Катя пригрозила, что уйдёт от Антона, но Антон неожиданно поддержал её решение расстаться. На прощанье Катя обозвала Антона неудачником. Через справочное бюро Антон нашёл Юлиану, рассказал, что расстался с Катей и пригласил в кафе. Юлиана согласилась.

Неудачник слушать на видеосервисе Wink.

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