Неточка Незванова. Федор Достоевский
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Неточка Незванова. Федор Достоевский

Неточка Незванова. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература514 мин0+
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Сюжет

"Неточка Незванова" – повесть, написанная вскоре после «Белых ночей». Но в отличие от поэтических, хрупких ощущений города у героя «Белых ночей» здесь романтически заостренные петербургские контрасты, болезненно вошедшие в душу ребенка – девочки, превратившие ее жизнь в «странный, фантастический» «хаос», когда ее детское воображение не в силах справиться с реальностью этих контрастов.

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