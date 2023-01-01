Нет сигнала. Александр Верт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Матвей Денисов был уверен, что стоит на пороге идеальной жизни. Надо просто пережить прямой эфир, не убить никого из ненавистных телевизионщиков и показать миру свое детище – флору, способную завершить тераформинг Титана. Полчаса перед камерой, пару дней насмешек от коллег – и он на шаттле ум�чится в сторону Сатурна. Вот только в решающий день его личный источник энергии отключился и разрушил все планы. Техническая поломка или коварный заговор? Об этом Матвей даже не подумал, мечтая просто понять, почему никто ему не верит и как вернуться в собственный проект? Исходники обложки с сайта depositphotos.



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