Несудьба. Эллин Ти (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Четвертая часть в пенталогии про нежную любовь и горячих хоккеистов из команды «Феникс»! ЧТО БЫЛО БЫ, ЕСЛИ РОМЕО ИГРАЛ В ХОККЕЙ, А ДЖУЛЬЕТТА БЫЛА МЕДИКОМ ИЗ ДРУГОЙ КОМАНДЫ? «Несудьба» – потрясающая история любви двух пылающих сердец, которым нельзя быть вместе. Эллин Ти – известный автор сентиментальной прозы, которая публикует свои книги в печатном виде впервые! Для поклонников историй Эль Кеннеди и Солы Рэйн. Эта книга содержит Бонус: дополнительную главу «8 месяцев спустя. Несудьба» в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки.



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