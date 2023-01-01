Несовпадающие планы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Несовпадающие планы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Несовпадающие планы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Начальник отдела контроля холостяк Виктор завел интрижку на работе с замужней бухгалтершей Еленой. Вскоре Елена поставила Виктора перед фактом, что уходит от мужа и переезжает к нему. Наутро в офисе случился скандал затеянный супругом Елены Сергеем. Виктор был в отчаянии, как слабый и безынициативный человек, он ненавидел скандалы, которые могли привлечь к его персоне излишнее внимание. Покой он находил, только общаясь с соседкой Марией, такой же беспомощной и инфантильной, как и он сам. Ситуация, казалось, разрешилась сама собой, Сергей решил уволиться. Но выяснилось, что руководство Сергея не только не уволило, но еще и повысило. Он стал начальником отдела продаж. Елена злилась: бывший муж, которого она так упорно пыталась продвинуть по карьерной лестнице, без нее неожиданно продвинулся сам. В этот момент выяснилось, что освободилось место заместителя директора. Елена потребовала, чтобы Виктор сделал все и занял эту должность. Но соперником Виктора стал Сергей. В отчаянии Виктор поделился своими сомнениями с Марией, и она поддержала его, придав уверенность в своих силах. Виктору удалось получить место заместителя директора. Он примчался к Марии, чтобы сообщить ей об этом, а заодно и рассказать о своих чувствах, но неожиданно узнал, что Мария выходит замуж. Виктор, наконец, стал понимать, кто ему, на самом деле, нужен: женщина-локомотив Елена или слабая, но искренне восхищающаяся Виктором Мария. Он порвал с Еленой, выставив ее из своей квартиры. А вскоре выяснилось, что и Мария прекратила отношения с женихом, чтобы дать Виктору шанс.

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