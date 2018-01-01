(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов
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(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов

(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+

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Сюжет

В книге «(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью» Млодинов запросто знакомит всех желающих с теорией вероятностей, теорией случайных блужданий, научной и прикладной статистикой, историей развития этих всепроникающих теорий, а также с тем, какое значение случай, закономерность и неизбежная путаница между ними имеют в нашей повседневной жизни. Эта книга – отличный способ тряхнуть стариной и освежить в памяти кое-что из курса высшей математики, истории естественнонаучного знания, астрономии и статистики для тех, кто изучал эти дивные дисциплины в вузах; понятно и доступно изложенные основы теории вероятностей и ее применимости в житейских обстоятельствах (с многочисленными примерами) для тех, кому не посчастливилось изучать их специально; наконец, профессиональный и дружелюбный подсказчик грызущим гранит соответствующих наук в данный момент. Из книги вы узнаете: –что такое теория вероятностей, теория случайных блужданий и как применять их в жизни; –что является случаем, а что закономерностью; –зачем нужна статистика и как с ней обращаться; –почему правдивый рассказ зачастую менее правдоподобен, нежели выдумка. «Пожалуй, самая увлекательная и доступная книга по теории вероятностей за всю историю этой науки» (с) Аркадий Коновалов, журнал «Эксперт» © Storysidе

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