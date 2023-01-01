(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Несовершенная случайность» Млодинова — книга, которая исследует игру судьбы в нашей жизни. Мы постоянно пытаемся дать разумное объяснение успехам и неудачам, трактуем события с помощью очевидных причин и недооцениваем элемент случая. С этой точки зрения автор анализирует взлет и падение известных политиков и кинозвезд, успех бизнесменов и целых компаний. Случайность — полноправная переменная, которая входит в формулу жизненного успеха так же, как планирование и врожденные способности. Почему троечник по математике становится выдающимся программистом? Насколько надежны публичные рейтинги и опросы? Какова истинная природа случайности? Автор развенчивает иллюзии, из-за которых мы неверно оцениваем окружающий мир. Он утверждает, что, принимая судьбоносное решение, нужно смотреть в корень.



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