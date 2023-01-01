(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов. Ключевые идеи книги.
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(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов. Ключевые идеи книги.

(Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью. Леонард Млодинов. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие35 мин16+

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Сюжет

«Несовершенная случайность» Млодинова — книга, которая исследует игру судьбы в нашей жизни. Мы постоянно пытаемся дать разумное объяснение успехам и неудачам, трактуем события с помощью очевидных причин и недооцениваем элемент случая. С этой точки зрения автор анализирует взлет и падение известных политиков и кинозвезд, успех бизнесменов и целых компаний. Случайность — полноправная переменная, которая входит в формулу жизненного успеха так же, как планирование и врожденные способности. Почему троечник по математике становится выдающимся программистом? Насколько надежны публичные рейтинги и опросы? Какова истинная природа случайности? Автор развенчивает иллюзии, из-за которых мы неверно оцениваем окружающий мир. Он утверждает, что, принимая судьбоносное решение, нужно смотреть в корень.

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