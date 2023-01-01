WinkАудиокнигиНескладица о Гоголе и Костомарове. Николай Лесков
Нескладица о Гоголе и Костомарове. Николай Лесков (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика, Нон-фикшн12+
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Сюжет
Статья Лескова вызвана была опубликованным в «Историческом вестнике» «Анекдотом о Гоголе» И. И. Ясинского; анекдот показался писателю «лживым с начала и до конца и во всех подробностях».Резкость тона статьи Лескова объясняется остротой сложившихся в это время его отношений с И. И. Ясинским.
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