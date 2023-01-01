Нескладица о Гоголе и Костомарове. Николай Лесков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Статья Лескова вызвана была опубликованным в «Историческом вестнике» «Анекдотом о Гоголе» И. И. Ясинского; анекдот показался писателю «лживым с начала и до конца и во всех подробностях».Резкость тона статьи Лескова объясняется остротой сложившихся в это время его отношений с И. И. Ясинским.



Нескладица о Гоголе и Костомарове слушать на видеосервисе Wink.