Неровня. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Двадцатидвухлетний студент Антон Ребров встретил свою бывшую преподавательницу хореографии Марию и потерял голову. Подруга Антона Яна не могла понять, как он мог променять её на женщину, которая была старше Антона на целых тринадцать лет. А Антону было всё равно – он безоглядно влюбился. Антон и Маша стали встречаться. Четырнадцатилетний сын Маши Данила относился к Антону, как к старшему другу. Яна ревновала Антона к Маше и однажды подстерегла их вдвоём у Машиного дома и намекнула той, чтобы та не забывала давнюю историю, связанную с неким Димой Сомовым. Позже Яна рассказала Антону, что когда-то Дима, так же, как и Антон, был влюблён в Марию, но та посмеялась над ним и выставила его перед всеми сумасшедшим. Антон был крайне удивлён, но всё же отчасти поверил Яне. Он стал расспрашивать Марию о Диме Сомове. Маша сказала, что, действительно, Дима был её учеником и признался ей в любви, но она попросила его забыть об этом. Тогда юноша стал её преследовать и у неё начались неприятности на работе. Яна неожиданно сообщила Антону, что беременна от него и собирается рожать ребёнка, даже если он её бросит. В один из дней Антон и Маша стали близки. Данила рассказал Антону, что у Маши есть близкий друг, который когда-то предлагал ей выйти за него замуж. Антон почувствовал укол ревности. Он попытался выяснить у Маши, что она думает по поводу их дальнейших отношений, и та сказала ему, что не собирается за Антона замуж, поскольку её и так всё устраивает, а, кроме того, она не вправе отбирать его у Яны, поскольку та ждёт от него ребёнка. Маша объявила, что отношения между ней и Антоном закончены, поскольку она выходит замуж. Для Антона это явилось настоящим ударом. Он не находил себе места. Через некоторое время он пришёл к Яне и застал её в состоянии депрессии. Он понял, что она очень сильно любит его, а он не может бросить её. Яна призналась Антону, что не беременна, а он сказал ей, что догадывался об этом. Антон ещё раз встретился с Машей, и они оба поняли, что приняли правильное решение. Им действительно надо было расстаться. Через некоторое время Антон встретил Данилу, который сообщил, что они с мамой переезжают жить в другой город.



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