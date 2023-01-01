Неразумное гостеприимство. Удивительная сила давать людям больше, чем они ожидают. Уилл Гуидара. Ключевые идеи книги
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Неразумное гостеприимство. Удивительная сила давать людям больше, чем они ожидают. Уилл Гуидара. Ключевые идеи книги

Неразумное гостеприимство. Удивительная сила давать людям больше, чем они ожидают. Уилл Гуидара. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие32 мин18+

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Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Уиллу Гуидаре было 26, когда он взялся руководить рестораном Eleven Madison Park — пивным заведением среднего разлива в Нью-Йорке. За 11 лет Уилл сделал его лучшим рестораном высокой кухни в мире. Это стало возможно благодаря тому, что Гуидара решил сосредоточиться на гостеприимстве и эмоциях гостей и сделал это своим конкурентным преимуществом. Желание доставить радость гостям иногда граничило с сумасбродством — так, по крайней мере, думали многие. Например, однажды Гуидара предложил прогулку на санях людям, которые никогда раньше не видели снега.

В книге, написанной на основе этого уникального опыта, Гуидара раскрывает свои правила управления командой и выстраивания отношений с гостями; как выяснилось, эти правила оказались незаменимы в эпоху экономики впечатлений, когда любой бизнес способен превращать обычные сделки в незабываемый опыт.

Неразумное гостеприимство слушать на видеосервисе Wink.

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