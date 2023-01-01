Неразумное гостеприимство. Удивительная сила давать людям больше, чем они ожидают. Уилл Гуидара. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Уиллу Гуидаре было 26, когда он взялся руководить рестораном Eleven Madison Park — пивным заведением среднего разлива в Нью-Йорке. За 11 лет Уилл сделал его лучшим рестораном высокой кухни в мире. �Это стало возможно благодаря тому, что Гуидара решил сосредоточиться на гостеприимстве и эмоциях гостей и сделал это своим конкурентным преимуществом. Желание доставить радость гостям иногда граничило с сумасбродством — так, по крайней мере, думали многие. Например, однажды Гуидара предложил прогулку на санях людям, которые никогда раньше не видели снега.



В книге, написанной на основе этого уникального опыта, Гуидара раскрывает свои правила управления командой и выстраивания отношений с гостями; как выяснилось, эти правила оказались незаменимы в эпоху экономики впечатлений, когда любой бизнес способен превращать обычные сделки в незабываемый опыт.



Неразумное гостеприимство слушать на видеосервисе Wink.