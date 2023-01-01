Непреодолимое желание. Развитие технологий, которые вызывают зависимость и держат нас на крючке. Адам Алтер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга повествует о поведенческой зависимости в современном мире, рассказывает об истоках появления зависимости как таковой, раскрывает ее психологические причины и потенциальную опасность. Из книги вы узнаете о новых видах поведенческой зависимости, возникших всего десятилетия назад, но ставших значимой частью нашей повседневной жизни.

Адам Алтер детально описывает психологические уловки, которые заставляют нас идти на поводу современных устройств, а также предлагает способы, как осознанно вернуть себе роль хозяина и превратить их в помощников.



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