WinkАудиокнигиНепреодолимое желание. Развитие технологий, которые вызывают зависимость и держат нас на крючке. Адам Алтер. Ключевые идеи книги.
Непреодолимое желание. Развитие технологий, которые вызывают зависимость и держат нас на крючке. Адам Алтер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология35 мин16+
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Сюжет
Книга повествует о поведенческой зависимости в современном мире, рассказывает об истоках появления зависимости как таковой, раскрывает ее психологические причины и потенциальную опасность. Из книги вы узнаете о новых видах поведенческой зависимости, возникших всего десятилетия назад, но ставших значимой частью нашей повседневной жизни.
Адам Алтер детально описывает психологические уловки, которые заставляют нас идти на поводу современных устройств, а также предлагает способы, как осознанно вернуть себе роль хозяина и превратить их в помощников.
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