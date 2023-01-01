Неправильная любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Марина Калинина приходит в больницу к своему университетскому преподавателю Олегу Громову, получившему тяжелые травмы в автомобильной аварии. Она говорит, что несчастье – расплата за их тайную любовную связь. Этот разговор слышит жена Олега Анна. Она кричит, что если Олег умрет, его смерть будет на совести Марины. Операция Олега проходит успешно, но он говорит Марине, что им нужно расстаться – Олег понял, как ему дорога жена Анна. Девушка в отчаянии. Большую поддержку ей оказывает лечащий врач Олега Игорь. Он помогает Марине избавиться от чувства вины перед Олегом и Анной, но поверить до конца в то, что Олег отказался от нее, девушка не может. Марина не принимает ухаживания Игоря, она опять навещает Олега в больнице, но он просит ее не приходить к нему, потому что любит свою жену. Марина демонстративно целует Игоря, который в этот момент вошел в палату. Потом она извиняется перед ним, Игорь понимает, как тяжело Марине. Он приглашает ее совершить прыжок с парашютом, но Марина отказывается. Случайно Марина видит на улице Анну, целующуюся с любовником. Марина в шоке, она отталкивает Игоря, который пытается ее утешить. Игорь уходит. Марина не знает, что ей делать, она думает, что может вернуть Олега, если расскажет ему правду о жене. Но Психоаналитик советует ей прислушаться к себе: кто для нее важнее – Олег или Игорь. И Марина делает выбор: она встречается с Игорем и говорит, что хочет совершить парашютный прыжок в тандеме с ним.



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