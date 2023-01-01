Непосредственный человек. Ричард Руссо (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Веселая и честная, сострадательная и остроумная история длиной в одну невозможную неделю, случившуюся в жизни Хэнка Деверо. С неохотой и против собственной природы Уильям Генри Деверо Младший, предпочитающий, чтобы его звали запросто Хэнк, руководит английской кафедрой в захудалом колледже где-то в ржавом поясе Пенсильвании. Сам Хэнк по натуре наблюдатель и анархист, но кафедра стремительно разваливается даже без его усилий. В течение недели Хэнку предстоит пройти через массу испытаний и даже катастроф. Рассвирепевшая коллега разобьет ему нос, аспирантка попытается его соблазнить, по местному ТВ его обвинят в казни гуся, родной отец прибудет с желанием примириться навсегда, а некоторые функции организма вдруг объявят забастовку. Печальный и смешной роман про академических неудачников, про свободу-несвободу и просто про хороших людей. Ричард Руссо – автор семи романов, обладатель Пулитцеровской премии 2002 года за роман «Эмпайр Фоллз», позже экранизированный HBO. Роман «Непосредственный человек» перевела на русский язык Любовь Сумм, переводчица Г. К. Честертона, Клайва Стейплза Льюиса, Джонатана Франзена, Салмана Рушди и мн. др. Пресса о книге: «Классика американской литературы, которую проглядели.» The Guardian «Преуменьшением будет сказать, что книжка смешная. Десять лет назад я хохотал над ней вслух. Десять лет и одну академическую степень спустя я поражен, насколько она по сути грустная… И в этом – ее красота.» Fiction Advocate Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



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