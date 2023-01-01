Непослушные дети добиваются успеха. Как перестать беспокоиться об оценках и разглядеть в ребенке талант. Геральд Хютер,Ули Хаузер (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Нейробиология доказала – каждый ребенок одарен! Необходимо просто признать это. Профессор нейробиологии, автор множества успешных книг, в том числе инструкций по работе с человеческим мозгом, Джеральд Хютер и репортер, лауреат престижной премии в области журналистики Ули Хаузер объясняют, �почему обучение через прямую передачу знаний в школе и ориентация на успеваемость – ошибочны! Обучение должно быть таким приятным, чтобы дети плакали на каникулах. А детство – таким прекрасным, чтобы они могли прожить «на него» всю жизнь! Как сделать шаг на пути к этому? Читайте, и вы всё узнаете сами!



Непослушные дети добиваются успеха слушать на видеосервисе Wink.