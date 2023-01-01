Неотправленное письмо. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

После внезапной смерти отца Артем Степанов стал владельцем небольшой фирмы. Спустя некоторое время он встретил свою школьную любовь Марину. Через месяц, по предложению Марины, они решили пожениться. Артем привел невесту домой, чтобы познакомить с мачехой Татьяной и сводной сестрой Дианой. К его удивлению, домашние холодно встретили Марину. А Диана только и искала повод, чтобы рассорить жениха с невестой. Однажды она вызвала Артема с работы и указала на Марину и Костю, сидящих в парке. Со стороны казалось, что Костя пристает к Марине. Артем устроил скандал, но выяснилось, что Костя лишь модный стилист, который должен был разработать образ Марины для свадьбы. Марина обиделась на Артема, но ему удалось быстро помириться с ней. Артем не понимал, почему Диана так себя ведет. Вскоре он случайно нашел у Дианы в столе неотправленные письма, он прочитал одно из них и узнал, что его сводная сестра в кого-то страстно влюблена. Мачеха рассказала Артему, что Диана влюблена в него. Артем решил сделать вид, что он ничего не знает. После свадьбы Артем и Марина начали снимать квартиру, но молодой жене не нравилось, что родственники мужа живут в шикарной квартире, а они вынуждены что-то снимать. Дело в том, что мачеха не успела расписаться с отцом Артема и прав на квартиру не имела. Марина попросила Артема взять ее в гости к Татьяне и Диане и устроила там скандал. Сводная сестра и мачеха ушли из дома. Марина была счастлива. Однако, Артем был совсем не рад такому развитию событий. Мачеху он любил, как родную мать, а с Дианой они вместе выросли и были лучшими друзьями. Однажды Марина нашла письма Дианы к Артему, она начала читать их и смеяться над сводной сестрой мужа. Артема это взбесило, он ударил Марину. Она ушла. Артем понял, что не хочет возвращать жену, зато ему удалось помириться с мачехой, а вскоре и с Дианой.



Неотправленное письмо слушать на видеосервисе Wink.