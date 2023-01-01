Neон. Короли вкуса. Серия 7. Мила Бачурова,Василий Криптонов
Wink
Аудиокниги
Neон. Короли вкуса. Серия 7. Мила Бачурова,Василий Криптонов

Neон. Короли вкуса. Серия 7. Мила Бачурова,Василий Криптонов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Детективы60 мин16+

Сюжет

Ведущий популярного кулинарного шоу убит в прямом эфире. Предполагаемый убийца схвачен по горячим следам: им оказывается выбывший участник шоу. Полиция не сомневается: задержан преступник, и он понесёт заслуженное наказание. Но у блогера-социофоба Неона возникают сомнения. Он полагает, что настоящий убийца до сих пор на свободе и его мотивация гораздо глубже, чем месть за испорченную минуту славы. Писатели Василий Криптонов и Мила Бачурова снискали известность благодаря совместным литературным проектам в жанре фантастики. Попробовать себя в жанре триллера авторский тандем решил в рамках литературного сетевого конкурса «Детектив 21/XXI». Роман попал в финал конкурса, а чуть позже был выпущен в виде бумажной книги издательством «АСТ». Успех побудил соавторов продолжить историю блогера с никнеймом Neон, раскрывающего самые запутанные и жестокие преступления. Вам предлагается второй сезон аудиосериала о его расследованиях.

Neон слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг