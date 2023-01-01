Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Согласно последним известиям, полученным из Роттердама, в этом городе представители научно-философской мысли охвачены сильнейшим волнением. Там произошло нечто столь неожиданное, столь новое, столь несогласное с установившимися взглядами, что в непродолжительном времени – я в этом не сомневаюсь – будет взбудоражена вся Европа, естествоиспытатели всполошатся и в среде астрономов и натуралистов начнется смятение, невиданное до сих пор…»



Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля слушать на видеосервисе Wink.