Необычайные приключения. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эдгар Алан По – поэт, прозаик, критик, непревзойденный мастер сразу нескольких литературных жанров – научно-фантастического, приключенческого, детективного, готического. Приключенческие повести Эдгара По приковывают внимание читателя, заставляя поверить в необъяснимое. В реалистичный рас�сказ о путешествиях героев «великий и ужасный» мастер постепенно вплетает мистику, и нам кажется, что все эти загадочные и невероятные события могут происходить на самом деле… Беспримерное приключение некоего Ганса Пфоля Шар-выдумка Сообщение Артура Гордона Пима



Необычайные приключения слушать на видеосервисе Wink.