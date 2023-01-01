Ненужный ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

В бюджете семьи Светланы Беловой образовались большие дыры: сын поступил на платное отделение, муж разбил машину. Она не знала, где искать деньги и решила стать суррогатной матерью. Ее услугами воспользовались Школовы Надежда и Александр. Когда Светлана родила ребенка, Надежда предложила ей стать няней. Надежда объяснила, что пока побаивается ребенка, а у Светланы и опыт, и не чужая она малышу. Светлана согласилась. Но вскоре поняла, что слишком близко воспринимает ребенка. Однажды она даже принесла младенца к себе домой. За малышом тут же прибежала Надежда, устроила скандал и запретила Светлане появляться в их доме. Светлана нервничала и скучала по ребенку. Вскоре малыш заболел, Надежда сама позвонила ей и попросила помочь, а потом предложила вернуться и продолжить работать няней. Светлана с радостью согласилась. Она видела, что Надежда так и не переборола свой страх перед малышом, казалось, что он ей и не нужен. Неожиданно на Светлану стал обращать пристальное внимание отец ребенка – Александр. Он все больше времени проводил со Светланой и младенцем, а вскоре признался ей в любви и попытался насильно поцеловать. Светлана не знала, как ей быть. Психоаналитику она рассказала, что на самом деле, ребенок биологически наполовину ее. После того, как выяснилось, что суррогатной матерью из-за Надежды Светлане не стать, Школовы предложили ей искусственное оплодотворение. Светлана надеялась, что сможет отдать ребенка ради денег, и согласилась. После случая с Александром, Светлана решила окончательно уйти от Школовых, хоть и страдала без малыша. Вскоре ей позвонила Надежда, она сообщила, что Александр погиб. Светлана вновь стала помогать ей с младенцем, но Надежда рассказала, что собирается отдать ребенка родителям Александра. Ей самой младенец был не нужен. Эта новость привела Светлану в отчаяние. Она решилась рассказать мужу Роману о том, что ребенок наполовину ее. Роман пришел в бешенство. Ему не нужны были дети, и он не хотел возвращать Надежде полученные от нее деньги. Роман ушел из дома. Но вскоре он одумался, продал машину и помог Светлане забрать ребенка у Надежды. Светлана была счастлива.



Ненужный ребенок слушать на видеосервисе Wink.