Ненужный ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Ненужный ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ненужный ребенок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

В бюджете семьи Светланы Беловой образовались большие дыры: сын поступил на платное отделение, муж разбил машину. Она не знала, где искать деньги и решила стать суррогатной матерью. Ее услугами воспользовались Школовы Надежда и Александр. Когда Светлана родила ребенка, Надежда предложила ей стать няней. Надежда объяснила, что пока побаивается ребенка, а у Светланы и опыт, и не чужая она малышу. Светлана согласилась. Но вскоре поняла, что слишком близко воспринимает ребенка. Однажды она даже принесла младенца к себе домой. За малышом тут же прибежала Надежда, устроила скандал и запретила Светлане появляться в их доме. Светлана нервничала и скучала по ребенку. Вскоре малыш заболел, Надежда сама позвонила ей и попросила помочь, а потом предложила вернуться и продолжить работать няней. Светлана с радостью согласилась. Она видела, что Надежда так и не переборола свой страх перед малышом, казалось, что он ей и не нужен. Неожиданно на Светлану стал обращать пристальное внимание отец ребенка – Александр. Он все больше времени проводил со Светланой и младенцем, а вскоре признался ей в любви и попытался насильно поцеловать. Светлана не знала, как ей быть. Психоаналитику она рассказала, что на самом деле, ребенок биологически наполовину ее. После того, как выяснилось, что суррогатной матерью из-за Надежды Светлане не стать, Школовы предложили ей искусственное оплодотворение. Светлана надеялась, что сможет отдать ребенка ради денег, и согласилась. После случая с Александром, Светлана решила окончательно уйти от Школовых, хоть и страдала без малыша. Вскоре ей позвонила Надежда, она сообщила, что Александр погиб. Светлана вновь стала помогать ей с младенцем, но Надежда рассказала, что собирается отдать ребенка родителям Александра. Ей самой младенец был не нужен. Эта новость привела Светлану в отчаяние. Она решилась рассказать мужу Роману о том, что ребенок наполовину ее. Роман пришел в бешенство. Ему не нужны были дети, и он не хотел возвращать Надежде полученные от нее деньги. Роман ушел из дома. Но вскоре он одумался, продал машину и помог Светлане забрать ребенка у Надежды. Светлана была счастлива.

Ненужный ребенок слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг