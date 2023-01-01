Ненаглядный мой граф, или Итальянские приключения Катерины. Валентина Алексеевна Кучеренко (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Не сумев пережить измену жениха с её давней подругой, Катя улетает в Италию. подальше от этих изменников. Она окунается в водоворот необыкновенных, невероятных событий. Не зная ни одного слова по-итальянски, не имея ни одного знакомого в чужой стране, она выжила, приобрела друзей, разгадала тайну графской семьи и встретила свою настоящую, единственную любовь. Пройдя через приключения и опасности, которые поджидали Катю в замке на каждом шагу, смелая девушка обрела своё счастье и соединила сердца двух влюбленных – служанки Линды и графа Джованни. Но её новая подруга решила отобрать любимого и замок.Что же дальше ждет Катю? Куда повернет ее фантастическая дорога… Кружево событий полувековой давности и наших дней переплетается прекрасной любовью, а эротические сцены завораживают своей красотой и возвышенностью.Не содержит нецензурную брань.



Ненаглядный мой граф, или Итальянские приключения Катерины слушать на видеосервисе Wink.