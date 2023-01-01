Немецкий язык за 2 недели. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Курс предназначен для тех, кто собирается поехать за рубеж на отдых или в деловую поездку и нуждается в быстром освоении немецкого языка. Курс предоставляет возможность усвоить наиболее употребительные слова и выражения, расширить свой словарный запас. Возможность прослушать звуковой материал в любой момент (находясь дома, в машине, в самолете или поезде) делает данный курс максимально полезным для всех, кто желает улучшить свои знания немецкого языка. Курс содержит несколько уроков по наиболее важным темам, ведь прежде всего вам придется общаться в аэропорту, в гостинице, в ресторане. Каждый из уроков содержит словарь, в котором приведены самые часто употребляемые слова и выражения. Диалоги, озвученные профессиональными дикторами, помогут вам лучше освоить язык и почувствовать себя увереннее в чужой стране. После произнесения каждого слова или оборота речи, вам дается время на повторение, чтобы, произнося следом за диктором, вы лучше запомнили произношение и само выражение. Вы научитесь приветствиям, сможете устроиться в гостинице и сделать заказ в ресторане, легко узнаете дорогу к достопримечательностям города, сможете пройтись по магазинам. Едете ли в машине, в метро, летите на самолете, просто сидите дома – данный курс станет отличным помощником в изучении немецкого языка. Всего за две недели Вы усвоите необходимую лексику! © ИДДК



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